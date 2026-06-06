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kreuz & quer reportage
Folge 24: kreuz & quer reportage: Der Klang der Sagrada Familia
30 Min.Folge vom 06.06.2026
Seit 144 Jahren ist die Sagrada Familia, die weltbekannte gigantische Kathedrale in Barcelona, in Bau. Nun wird Papst Leo XIV. den höchsten Turm einweihen. Anlass des Papstbesuchs in Barcelona ist auch der 100. Todestag von Antoni Gaudí (1852-1926), dem Architekten der Sagrada Familia, der bald seliggesprochen werden soll. "kreuz & quer reportage" begleitet den österreichischen Komponisten, Organisten und Priester Konstantin Reymaier nach Barcelona. Bildquelle: ORF/Robert Neumüller
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