Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Der Klang der Sagrada Familia

ORF2Staffel 1Folge 24vom 06.06.2026
kreuz & quer reportage: Der Klang der Sagrada Familia

kreuz & quer reportage: Der Klang der Sagrada FamiliaJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer reportage

Folge 24: kreuz & quer reportage: Der Klang der Sagrada Familia

30 Min.Folge vom 06.06.2026

Seit 144 Jahren ist die Sagrada Familia, die weltbekannte gigantische Kathedrale in Barcelona, in Bau. Nun wird Papst Leo XIV. den höchsten Turm einweihen. Anlass des Papstbesuchs in Barcelona ist auch der 100. Todestag von Antoni Gaudí (1852-1926), dem Architekten der Sagrada Familia, der bald seliggesprochen werden soll. "kreuz & quer reportage" begleitet den österreichischen Komponisten, Organisten und Priester Konstantin Reymaier nach Barcelona. Bildquelle: ORF/Robert Neumüller

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer reportage
ORF2
kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen