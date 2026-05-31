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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Künstler, Kirchen, Lange Nächte

ORF2Staffel 1Folge 23vom 31.05.2026
kreuz & quer reportage: Künstler, Kirchen, Lange Nächte

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Folge 23: kreuz & quer reportage: Künstler, Kirchen, Lange Nächte

30 Min.Folge vom 31.05.2026

Zwischen liturgischen Feiern, Konzerten und Führungen verwandeln sich bekannte Kirchen und versteckte Kapellen in der diesjährigen Langen Nacht der Kirchen in Orte der Kultur und des Dialogs. "kreuz & quer reportage" begleitet Künstler und Künstlerinnen wie den Schauspieler Michael Schottenberg, die Musikerin Stefanie Poxrucker, den Kabarettisten Hosea Ratschiller und die Schriftstellerin Jutta Treiber durch die lange Nacht und fragt Menschen an ausgewählten Stationen in Linz, im Burgenland und in Wien, was ihnen im Leben den Mut raubt und wo sie neuen Mut schöpfen. Bildquelle: ORF/Hermann Wakolbinger

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