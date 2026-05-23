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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Berge, Bücher und Benediktiner - Das Stift Admont

ORF2Staffel 1Folge 22vom 23.05.2026
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Folge 22: kreuz & quer reportage: Berge, Bücher und Benediktiner - Das Stift Admont

25 Min.Folge vom 23.05.2026

Es ist eines der reichsten Klöster Österreichs und das älteste der Steiermark: Umgeben von hohen Bergen des obersteirischen Gesäuses, fernab von Autobahnen und hektischen Städten befindet sich das Stift Admont. Seit 1074 wird hier nach der Regel des hl. Benedikt gebetet, geforscht und gelehrt. ORF-Redakteurin Gundi Lamprecht - selbst gebürtig aus Admont - ist es gelungen, einen Blick hinter die Klostermauern zu werfen und die Mönche selbst beim sportlichen Workout und spritzigen Vespa-Fahrten begleiten. Bildquelle: Gundi Lamprecht/ORF

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