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Philipp bewegt

Der Start in eine gute Woche beginnt genau hier

krone.tvStaffel 1Folge 808vom 27.07.2026
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Philipp bewegt

Folge 808: Der Start in eine gute Woche beginnt genau hier

21 Min.Folge vom 27.07.2026

Neue Woche, neues Glück! Diese Bewegungseinheit mit Philipp schenkt uns Energie, Motivation und einen positiven Start in die kommenden Tage.

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