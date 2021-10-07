Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Regierungskrise nach Razzia

PULS 4Staffel 3Folge 33vom 07.10.2021
Pro und Contra Spezial: Regierungskrise nach Razzia

Pro und Contra Spezial: Regierungskrise nach RazziaJetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 33: Pro und Contra Spezial: Regierungskrise nach Razzia

56 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 6

Im Zuge der Regierungskrise lädt PULS 24 Moderatorin Manuela Raidl zu Pro und Contra Spezial mit Journalistinnen und Journalisten. Zu Gast sind Horst Pirker (VGN), Petra Stuiber (Der Standard), Michael Jungwirth (Kleine Zeitung), Ida Metzger (Kurier) und Eva Schütz (Exxpress.at)

