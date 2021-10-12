Pro und Contra: Kurz in der zweiten Reihe – Wie stabil ist die neue Regierung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 36: Pro und Contra: Kurz in der zweiten Reihe – Wie stabil ist die neue Regierung?
51 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 6
Sebastian Kurz ist als Bundeskanzler abgetreten, die Koalition verlängert. Ist die Regierungskrise damit vorbei und wie geht die parlamentarische Arbeit mit einem Klubobmann Kurz künftig weiter? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger Kai Jan Krainer, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-U-Ausschusses, SPÖ, Christian Hafenecker, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-U-Ausschusses, FPÖ, Nikolaus Scherak, stellvertretender Klubobmann, NEOS, Anneliese Rohrer, Journalistin und Kommentatorin und Gernot Bauer, Innenpolitikredakteur, "Profil".
