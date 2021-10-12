Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 36vom 12.10.2021
51 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 6

Sebastian Kurz ist als Bundeskanzler abgetreten, die Koalition verlängert. Ist die Regierungskrise damit vorbei und wie geht die parlamentarische Arbeit mit einem Klubobmann Kurz künftig weiter? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger Kai Jan Krainer, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-U-Ausschusses, SPÖ, Christian Hafenecker, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-U-Ausschusses, FPÖ, Nikolaus Scherak, stellvertretender Klubobmann, NEOS, Anneliese Rohrer, Journalistin und Kommentatorin und Gernot Bauer, Innenpolitikredakteur, "Profil".

PULS 4
