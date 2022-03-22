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Pro und Contra

Pro und Contra: Höchste Infektionszahlen – Bringt Omikron das Land zum Stillstand?

PULS 4Staffel 4Folge 11vom 22.03.2022
Pro und Contra: Höchste Infektionszahlen – Bringt Omikron das Land zum Stillstand?

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Folge 11: Pro und Contra: Höchste Infektionszahlen – Bringt Omikron das Land zum Stillstand?

51 Min.Folge vom 22.03.2022

50.000 tägliche neue Fälle bringen Österreichs Infrastruktur ins Wanken. Auch wenn viele sich zuhause auskurieren können, stellen die tausenden positiven Fälle eine große logistische Herausforderung dar. Bei Pro und Contra diskutieren unter anderem Patient:innenanwältin Sigrid Pilz, Kinderarzt Reinhold Kerbl und Molekularbiologe Ulrich Elling wie Politik und Wirtschaft damit umgehen, dass das halbe Land in Quarantäne ist.

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