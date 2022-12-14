Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Schengen-Veto Österreichs - Löst es das Migrationsproblem?

PULS 4Staffel 4Folge 46vom 14.12.2022
51 Min.Folge vom 14.12.2022

Der Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien ist vorerst gescheitert. Kann das Veto zusätzliche Migrationsströme verhindern oder isoliert sich Österreich? Darüber diskutiert bei "Pro und Contra" eine streitbare Runde aus Ioan Holender, Christian Stocker, Judith Kohlenberger, Michel Reimon und Reinhold Einwallner.

