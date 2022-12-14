Pro und Contra: Schengen-Veto Österreichs - Löst es das Migrationsproblem?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 46: Pro und Contra: Schengen-Veto Österreichs - Löst es das Migrationsproblem?
51 Min.Folge vom 14.12.2022
Der Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien ist vorerst gescheitert. Kann das Veto zusätzliche Migrationsströme verhindern oder isoliert sich Österreich? Darüber diskutiert bei "Pro und Contra" eine streitbare Runde aus Ioan Holender, Christian Stocker, Judith Kohlenberger, Michel Reimon und Reinhold Einwallner.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4