Hamshuka, ein levantinischer Genuss | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 13: Hamshuka, ein levantinischer Genuss | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 08.04.2026
Chefkoch Peter Lehner nimmt uns diesmal mit auf eine kulinarische Reise an das östliche Mittelmeer. „Hamshuka“ ist ein orientalischer Klassiker, der würziges Hackfleisch und Hummus miteinander verbindet. Dazu gibt es ein pochiertes Ei. Wie immer wunderschön angerichtet, ist dieses Gericht am Teller und am Gaumen „eine Reise wert“!
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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