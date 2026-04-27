Kürbiskernöl Spezial und Käferbohnenknödel | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 15: Kürbiskernöl Spezial und Käferbohnenknödel | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 27.04.2026
Chefkoch Peter Lehner kocht heute mit dem köstlichen „Gold aus der Steiermark und proteinreichen Käferbohnen“. Das steirische Kürbiskernöl g.g.A. und die Käferbohnen g.U. sind regional und kontrolliert produzierte Spitzenprodukte, die Peter schon aus seiner Jugend kennt. Diesmal gibt es köstliche Käferbohnenknödel mit würziger, faschierter Füllung und dazu Schmelzzwiebeln mit Kernöl.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
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Copyrights:© Season 2026: krone.tv
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