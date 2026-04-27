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Rezept der Woche

Kürbiskernöl Spezial und Käferbohnenknödel | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 15vom 27.04.2026
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Rezept der Woche

Folge 15: Kürbiskernöl Spezial und Käferbohnenknödel | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 27.04.2026

Chefkoch Peter Lehner kocht heute mit dem köstlichen „Gold aus der Steiermark und proteinreichen Käferbohnen“. Das steirische Kürbiskernöl g.g.A. und die Käferbohnen g.U. sind regional und kontrolliert produzierte Spitzenprodukte, die Peter schon aus seiner Jugend kennt. Diesmal gibt es köstliche Käferbohnenknödel mit würziger, faschierter Füllung und dazu Schmelzzwiebeln mit Kernöl.

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