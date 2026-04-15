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Rezept der Woche

Perfekter Marmorkuchen mit Kumquats-Kompott | REZEPT DER WOCHE

krone.tvStaffel 2026Folge 14vom 15.04.2026
Perfekter Marmorkuchen mit Kumquats-Kompott | REZEPT DER WOCHE

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Rezept der Woche

Folge 14: Perfekter Marmorkuchen mit Kumquats-Kompott | REZEPT DER WOCHE

11 Min.Folge vom 15.04.2026

Statt eines ganzen Gugelhupfs bäckt Tanja Pfaffeneder diesmal kleine Marmorküchlein. Wie die Marmorierung auch „im Kleinformat“ funktioniert, zeigt uns Tanja und Angelika Patak hat wieder gute Tipps für die Zubereitung im Dampfgarer. Um ein wenig süße Säure ins Spiel zu bringen, passt ein Kompott aus „Kumquats“ – kleine Zitrusfrüchte, die man auch mit Schale genießen kann.

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