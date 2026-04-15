Perfekter Marmorkuchen mit Kumquats-Kompott | REZEPT DER WOCHEJetzt kostenlos streamen
Rezept der Woche
Folge 14: Perfekter Marmorkuchen mit Kumquats-Kompott | REZEPT DER WOCHE
11 Min.Folge vom 15.04.2026
Statt eines ganzen Gugelhupfs bäckt Tanja Pfaffeneder diesmal kleine Marmorküchlein. Wie die Marmorierung auch „im Kleinformat“ funktioniert, zeigt uns Tanja und Angelika Patak hat wieder gute Tipps für die Zubereitung im Dampfgarer. Um ein wenig süße Säure ins Spiel zu bringen, passt ein Kompott aus „Kumquats“ – kleine Zitrusfrüchte, die man auch mit Schale genießen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rezept der Woche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Dokumentation, Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv
Enthält Produktplatzierungen