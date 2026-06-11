Törtel: Wilde DetektiveJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 1: Törtel: Wilde Detektive
24 Min.Folge vom 11.06.2026
In Müggeldorf treiben Einbrecher ihr Unwesen. Das kommt den wilden Tieren, jedoch gerade recht. Denn so erhalten auch sie einfach Zugang zu den Häusern, wo sie sich an den Lebensmitteln bedienen können. Doch als der alte Lüttkewitz die Tiere für die Einbrüche verantwortlich macht, beginnen Törtel und seine Freunde zu ermitteln. Werden sie den wahren Dieben das Handwerk legen können? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari
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Törtel
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