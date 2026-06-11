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Törtel

Törtel: Wilde Detektive

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 11.06.2026
Törtel: Wilde Detektive

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Törtel

Folge 1: Törtel: Wilde Detektive

24 Min.Folge vom 11.06.2026

In Müggeldorf treiben Einbrecher ihr Unwesen. Das kommt den wilden Tieren, jedoch gerade recht. Denn so erhalten auch sie einfach Zugang zu den Häusern, wo sie sich an den Lebensmitteln bedienen können. Doch als der alte Lüttkewitz die Tiere für die Einbrüche verantwortlich macht, beginnen Törtel und seine Freunde zu ermitteln. Werden sie den wahren Dieben das Handwerk legen können? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari

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