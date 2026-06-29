Törtel: Der Kürbis-RaubJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 16: Törtel: Der Kürbis-Raub
24 Min.Folge vom 29.06.2026
Der alte Herr Lüttkewitz hat einen Riesenkürbis gezüchtet, mit dem er hofft, einen Wettbewerb zu gewinnen. Wildschwein Grrmpf hat aber schon länger ebenfalls ein Auge auf den Kürbis geworfen und will ihn unbedingt stehlen. Doch Herr Lüttkewitz hat vorgesort. So entbrennt ein erbitterter Kleinkrieg zwischen dem alten Mann und dem Keiler. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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