Törtel: Das Öl-SchlamasselJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 6: Törtel: Das Öl-Schlamassel
24 Min.Folge vom 17.06.2026
Frau Gruber spült einige Ölreste, die beim Befüllen ihres Autos danebengegangen sind, einfach in den Abfluss. Doch das löst eine Katastrophe aus, denn dieser führt direkt in den See, der vielen Tieren als Lebensraum dient. Schwan Hokuspokus will die Entenbabys vor dem Öl retten, doch damit begibt er sich selbst in Gefahr! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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