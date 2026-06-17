Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Törtel

Törtel: Das Öl-Schlamassel

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 17.06.2026
Törtel: Das Öl-Schlamassel

Törtel: Das Öl-SchlamasselJetzt kostenlos streamen

Törtel

Folge 6: Törtel: Das Öl-Schlamassel

24 Min.Folge vom 17.06.2026

Frau Gruber spült einige Ölreste, die beim Befüllen ihres Autos danebengegangen sind, einfach in den Abfluss. Doch das löst eine Katastrophe aus, denn dieser führt direkt in den See, der vielen Tieren als Lebensraum dient. Schwan Hokuspokus will die Entenbabys vor dem Öl retten, doch damit begibt er sich selbst in Gefahr! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Törtel
ORF Kids
Törtel

Törtel

Alle 1 Staffeln und Folgen