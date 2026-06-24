Törtel: Arge Ärzte-ÄngsteJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 12: Törtel: Arge Ärzte-Ängste
24 Min.Folge vom 24.06.2026
Maunzi hat einen Termin beim Tierarzt. Aber sie möchte unter keinen Umständen dorthin gehen. Ihr Frauchen versucht, die Katze mithilfe von Leckerlis in ihre Transportbox zu locken, doch Maunzi lässt sich nicht übertölpeln. Stattdessen fällt der gefräßige Ivo auf den Trick herein und ehe er sich versieht, ist er auf dem Weg zum Tierarzt! Nun liegt es an Törtel, seinem Freund aus der Patsche zu helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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