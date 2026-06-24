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Törtel

Törtel: Arge Ärzte-Ängste

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 24.06.2026
Törtel: Arge Ärzte-Ängste

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Törtel

Folge 12: Törtel: Arge Ärzte-Ängste

24 Min.Folge vom 24.06.2026

Maunzi hat einen Termin beim Tierarzt. Aber sie möchte unter keinen Umständen dorthin gehen. Ihr Frauchen versucht, die Katze mithilfe von Leckerlis in ihre Transportbox zu locken, doch Maunzi lässt sich nicht übertölpeln. Stattdessen fällt der gefräßige Ivo auf den Trick herein und ehe er sich versieht, ist er auf dem Weg zum Tierarzt! Nun liegt es an Törtel, seinem Freund aus der Patsche zu helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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