Törtel: Dreister SchwindlerJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 5: Törtel: Dreister Schwindler
24 Min.Folge vom 16.06.2026
Fuchs Ivo hat herausgefunden, dass er von Frau Fitzwitz Leckerlis bekommt, wenn er ihr den Ball bringt. Die alte Dame sieht nämlich nicht mehr so gut und verwechselt den Fuchs mit ihrer Hündin Nofretete. Ivo genießt die Leckereien so sehr, dass er kurzerhand beschließt, bei der Frau zu bleiben. Törtel und seine Freunde wollen den dreisten Schwindler zur Vernunft bringen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Törtel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids