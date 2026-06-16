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Törtel

Törtel: Dreister Schwindler

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 16.06.2026
Törtel: Dreister Schwindler

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Törtel

Folge 5: Törtel: Dreister Schwindler

24 Min.Folge vom 16.06.2026

Fuchs Ivo hat herausgefunden, dass er von Frau Fitzwitz Leckerlis bekommt, wenn er ihr den Ball bringt. Die alte Dame sieht nämlich nicht mehr so gut und verwechselt den Fuchs mit ihrer Hündin Nofretete. Ivo genießt die Leckereien so sehr, dass er kurzerhand beschließt, bei der Frau zu bleiben. Törtel und seine Freunde wollen den dreisten Schwindler zur Vernunft bringen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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