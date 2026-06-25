Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Törtel

Törtel: Katzenjammer

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 25.06.2026
Törtel: Katzenjammer

Törtel: KatzenjammerJetzt kostenlos streamen

Törtel

Folge 13: Törtel: Katzenjammer

24 Min.Folge vom 25.06.2026

Die Waschbären beneiden Maunzi. Die Katze hat bei sich zu Hause die coolsten Spielsachen! Damit würden die Waschbären auch zu gerne einmal spielen. Durch eine List gelangen die drei ins Haus und toben sich nach Herzenslust aus. Doch dabei richten sie ein riesiges Chaos an! Ob Törtel seinen Freunden aus der Patsche helfen kann? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Törtel
ORF Kids
Törtel

Törtel

Alle 1 Staffeln und Folgen