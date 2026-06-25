Törtel
Folge 13: Törtel: Katzenjammer
24 Min.Folge vom 25.06.2026
Die Waschbären beneiden Maunzi. Die Katze hat bei sich zu Hause die coolsten Spielsachen! Damit würden die Waschbären auch zu gerne einmal spielen. Durch eine List gelangen die drei ins Haus und toben sich nach Herzenslust aus. Doch dabei richten sie ein riesiges Chaos an! Ob Törtel seinen Freunden aus der Patsche helfen kann? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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