Törtel: Der Ruf der WildnisJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 9: Törtel: Der Ruf der Wildnis
24 Min.Folge vom 20.06.2026
Der grimmige Dachs Palle hat genug von den Menschen und will in die echte Wildnis ziehen. Als Törtel und die anderen Tiere ihn in seinem Bau nicht mehr finden können, machen sie sich Sorgen und machen sich auf die Suche nach ihm. Die Fährte führt sie jedoch an eine gefährliche Autobahn. Werden sie es schaffen, ihren Freund wieder nach Hause zu holen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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Törtel
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