Törtel: Geklaute GeschenkeJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 19: Törtel: Geklaute Geschenke
24 Min.Folge vom 02.07.2026
Die Krähe hat sich eine ausgeklügelte Strategie einfallen lassen, um an Futter zu gelangen. Doch die involviert das hinterhältige Bestehlen der ahnungslosen Dorfbewohner! Zum Glück erkennt der Hund Anton das Verbrechen und ist der Krähe auf der Spur. Gemeinsam mit Törtel will er die Krähe konfrontieren, doch das läuft nicht ganz wie geplant. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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