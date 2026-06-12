Törtel: Schaf im WolfspelzJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 2: Törtel: Schaf im Wolfspelz
24 Min.Folge vom 12.06.2026
Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Müggeldorf: Ein Wolf soll in dem beschaulichen Ort umherstreifen! Doch der vermeintlich schreckliche Wolf ist eigentlich ein freundlicher Wolfshund namens Boris. Törtel freundet sich mit ihm an und erkennt, dass er völlig harmlos ist. Wird er die anderen Tiere und Menschen von Boris' friedfertigem Wesen überzeugen können? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari
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Törtel
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