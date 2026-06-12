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Törtel

Törtel: Schaf im Wolfspelz

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 12.06.2026
Törtel: Schaf im Wolfspelz

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Törtel

Folge 2: Törtel: Schaf im Wolfspelz

24 Min.Folge vom 12.06.2026

Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Müggeldorf: Ein Wolf soll in dem beschaulichen Ort umherstreifen! Doch der vermeintlich schreckliche Wolf ist eigentlich ein freundlicher Wolfshund namens Boris. Törtel freundet sich mit ihm an und erkennt, dass er völlig harmlos ist. Wird er die anderen Tiere und Menschen von Boris' friedfertigem Wesen überzeugen können? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari

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