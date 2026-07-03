Törtel: SchlaraffenlandJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 20: Törtel: Schlaraffenland
24 Min.Folge vom 03.07.2026
In Müggeldorf stapelt sich der Abfall, denn die Müllabfuhr streikt. Für die Tiere ist es das reinste Schlaraffenland, denn in den Müllsäcken steckt jede Menge Futter. Die Menschen sind jedoch alles andere als erfreut, dass der Abfall von den Tieren überall auf der Straße verteilt wird, also greifen sie zu drastischen Maßnahmen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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