Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Törtel

Törtel: Ungebetene Gäste

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 27.06.2026
Törtel: Ungebetene Gäste

Törtel: Ungebetene GästeJetzt kostenlos streamen

Törtel

Folge 15: Törtel: Ungebetene Gäste

24 Min.Folge vom 27.06.2026

Die Kinder Josefine und Paul haben Törtels und Wendys Hütte entdeckt und zu ihrem neuen Geheimversteck auserkoren. Nun müssen die zwei gezwungenermaßen ausziehen. Aber es ist gar nicht so einfach, eine neue Bleibe zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Törtel
ORF Kids
Törtel

Törtel

Alle 1 Staffeln und Folgen