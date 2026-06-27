Törtel: Ungebetene GästeJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 15: Törtel: Ungebetene Gäste
24 Min.Folge vom 27.06.2026
Die Kinder Josefine und Paul haben Törtels und Wendys Hütte entdeckt und zu ihrem neuen Geheimversteck auserkoren. Nun müssen die zwei gezwungenermaßen ausziehen. Aber es ist gar nicht so einfach, eine neue Bleibe zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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