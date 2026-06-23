Törtel: Star wider WillenJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 11: Törtel: Star wider Willen
24 Min.Folge vom 23.06.2026
Die Katze Maunzi ist ein richtiger Internet-Star! Ihr Frauchen steckt sie immer wieder in ausgefallene Kostüme und macht Bilder, die sie auf Social Media teilt. Doch als Maunzi eines Tages die Nase voll davon hat, muss ein anderes Fotomodell herhalten: Törtel! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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Törtel
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