Törtel
Folge 18: Törtel: In der Patsche
24 Min.Folge vom 01.07.2026
Der Schwan Hokuspokus hätte heute Abend eigentlich eine Rede auf der Tierversammlung halten sollen, aber ihm ist etwas dazwischengekommen. Seine Freundin Michelle, die Ente, ist unauffindbar und hat ihre Eier zurückgelassen. Also kümmert sich der verantwortungsbewusste Hokuspokus höchstpersönlich darum! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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