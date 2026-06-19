Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Törtel

Törtel: Schnitzeljagd

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 19.06.2026
Törtel: Schnitzeljagd

Törtel: SchnitzeljagdJetzt kostenlos streamen

Törtel

Folge 8: Törtel: Schnitzeljagd

24 Min.Folge vom 19.06.2026

Eigentlich wollte Wendy ihren Freund Törtel mit zu einem Picknick nehmen, doch auf dem Weg dorthin verlieren sich die zwei. Verzweifelt versuchen die beiden nun, wieder zueinander zu finden, aber bis es soweit ist, müssen sie so manches Abenteuer bestehen! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Törtel
ORF Kids
Törtel

Törtel

Alle 1 Staffeln und Folgen