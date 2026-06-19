Törtel
Folge 8: Törtel: Schnitzeljagd
24 Min.Folge vom 19.06.2026
Eigentlich wollte Wendy ihren Freund Törtel mit zu einem Picknick nehmen, doch auf dem Weg dorthin verlieren sich die zwei. Verzweifelt versuchen die beiden nun, wieder zueinander zu finden, aber bis es soweit ist, müssen sie so manches Abenteuer bestehen! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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