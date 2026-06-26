Törtel: Ach du lieber SchwanJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 14: Törtel: Ach du lieber Schwan
24 Min.Folge vom 26.06.2026
Den Schwan Hokuspokus hat es erwischt! Er hat sich unsterblich in eine Schwanendame verliebt. Leider ist seine Angebetete jedoch nicht aus Fleisch und Blut, sondern nur ein aufblasbares Gummitier. Während Wendy sich darüber schlapp lacht, hadert Törtel mit sich, ob er seinem Freund die Wahrheit über seine neue Freundin sagen soll. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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