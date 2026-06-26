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Törtel

Törtel: Ach du lieber Schwan

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 26.06.2026
Törtel: Ach du lieber Schwan

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Törtel

Folge 14: Törtel: Ach du lieber Schwan

24 Min.Folge vom 26.06.2026

Den Schwan Hokuspokus hat es erwischt! Er hat sich unsterblich in eine Schwanendame verliebt. Leider ist seine Angebetete jedoch nicht aus Fleisch und Blut, sondern nur ein aufblasbares Gummitier. Während Wendy sich darüber schlapp lacht, hadert Törtel mit sich, ob er seinem Freund die Wahrheit über seine neue Freundin sagen soll. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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