Törtel
Folge 10: Törtel: Krasse Kiste
24 Min.Folge vom 22.06.2026
Der Dachs Palle findet bei Grabungsarbeiten an seinem Bau eine mysteriöse Kiste. Als er diese mit Hilfe von Grrmpf entfernen will, stürzt jedoch seine Behausung ein! Zu allem Überfluss taucht auch noch der griesgrämige Herr Lüttkewitz im Wald auf und beansprucht die seltsame Kiste samt glitzerndem Inhalt für sich! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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