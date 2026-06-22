Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Törtel

Törtel: Krasse Kiste

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 22.06.2026
Törtel: Krasse Kiste

Törtel: Krasse KisteJetzt kostenlos streamen

Törtel

Folge 10: Törtel: Krasse Kiste

24 Min.Folge vom 22.06.2026

Der Dachs Palle findet bei Grabungsarbeiten an seinem Bau eine mysteriöse Kiste. Als er diese mit Hilfe von Grrmpf entfernen will, stürzt jedoch seine Behausung ein! Zu allem Überfluss taucht auch noch der griesgrämige Herr Lüttkewitz im Wald auf und beansprucht die seltsame Kiste samt glitzerndem Inhalt für sich! Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Törtel
ORF Kids
Törtel

Törtel

Alle 1 Staffeln und Folgen