Törtel: Die SchlammwüsteJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 4: Törtel: Die Schlammwüste
23 Min.Folge vom 15.06.2026
Frau Klotz hat nichts Anderes als die Bewässerung ihrer Tomaten im Sinn. Dafür ist ihr jedes Mittel recht. So zapft sie sogar den Bach an, den eigentlich die wilden Tiere als Wasserquelle benötigen. Schon bald ist von dem kleinen Gewässer nichts als eine Schlammwüste übrig. Ob Törtel und seine Freunde das wieder hinkriegen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari
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