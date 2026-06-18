Törtel: Im SchweinsgaloppJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 7: Törtel: Im Schweinsgalopp
24 Min.Folge vom 18.06.2026
Keiler Grrmpf hat viel Freude daran, den Leuten aus dem Dorf ihre Taschen zu klauen. Damit will er sich den fehlenden Respekt der Menschen verschaffen. Herr Lüttkewitz will sich die Diebstähle nicht gefallen lassen und fordert die Dorfbewohner dazu auf, eine gemeinsame Jagd auf das Wildschwein zu veranstalten. Nun liegt es an Törtel, die Gemüter zu beruhigen und die Situation zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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