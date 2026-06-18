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Törtel

Törtel: Im Schweinsgalopp

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 18.06.2026
Törtel: Im Schweinsgalopp

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Törtel

Folge 7: Törtel: Im Schweinsgalopp

24 Min.Folge vom 18.06.2026

Keiler Grrmpf hat viel Freude daran, den Leuten aus dem Dorf ihre Taschen zu klauen. Damit will er sich den fehlenden Respekt der Menschen verschaffen. Herr Lüttkewitz will sich die Diebstähle nicht gefallen lassen und fordert die Dorfbewohner dazu auf, eine gemeinsame Jagd auf das Wildschwein zu veranstalten. Nun liegt es an Törtel, die Gemüter zu beruhigen und die Situation zu retten. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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