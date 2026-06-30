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Törtel

Törtel: Funken fliegen

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 30.06.2026
Törtel: Funken fliegen

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Törtel

Folge 17: Törtel: Funken fliegen

24 Min.Folge vom 30.06.2026

Grrmpf ist noch schlechter drauf als sonst. Als er keine Pilze findet und seine Frau ihm vorwirft, nicht für die Familie zu sorgen, kratzt das an seinem Selbstbewusstsein. Auch das Verhalten der anderen Tiere macht ihn zunehmend schlecht gelaunt. Da kommt es ihm recht, dass Frau Gruber heute ein Grillfest veranstaltet. Das ist für Grrmpf die ideale Gelegenheit, es allen anderen Tieren zu zeigen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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