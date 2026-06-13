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Törtel

Törtel: Marder-Alarm

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 13.06.2026
Törtel: Marder-Alarm

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Folge 3: Törtel: Marder-Alarm

24 Min.Folge vom 13.06.2026

Wenn es um Autos geht, kann sich Marder Kevin nicht beherrschen. Der Geruch übt eine wahnsinnige Anziehungskraft auf ihn aus. Frau Gruber, auf deren schicken Sportwagen er es abgesehen hat, ist darüber natürlich alles andere als erfreut. Deshalb greift diese zu jedem Mittel, um ihr Auto vor Kevin zu schützen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari

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