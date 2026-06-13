Törtel
Folge 3: Törtel: Marder-Alarm
24 Min.Folge vom 13.06.2026
Wenn es um Autos geht, kann sich Marder Kevin nicht beherrschen. Der Geruch übt eine wahnsinnige Anziehungskraft auf ihn aus. Frau Gruber, auf deren schicken Sportwagen er es abgesehen hat, ist darüber natürlich alles andere als erfreut. Deshalb greift diese zu jedem Mittel, um ihr Auto vor Kevin zu schützen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari
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