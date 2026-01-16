True Stories: Die falsche Erzherzogin - Katharina von Österreich-EsteJetzt kostenlos streamen
True Stories
Folge 17: True Stories: Die falsche Erzherzogin - Katharina von Österreich-Este
45 Min.Folge vom 16.01.2026
Ende des 19. Jahrhunderts gibt sich Anna Dubberstein aus einfachen Verhältnissen als Erzherzogin Katharina von Österreich-Este aus und dringt so in Berlins Welt der Reichen und Schönen ein. Gutgläubige Männer zahlen für ihre Masche, doch sobald die Intrige auffliegt, verschwindet sie spurlos. Bildquelle: HolyScreen Media
