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True Stories

True Stories: Der Atom-Schwindler - Die unglaubliche Karriere von Roland Richter

ORF1Staffel 1Folge 19vom 16.01.2026
True Stories: Der Atom-Schwindler - Die unglaubliche Karriere von Roland Richter

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Folge 19: True Stories: Der Atom-Schwindler - Die unglaubliche Karriere von Roland Richter

46 Min.Folge vom 16.01.2026

1951 kündigt der argentinische Präsident Juan Perón gemeinsam mit dem Physiker Ronald Richter die Beherrschung der Atomenergie an. Richter bekommt ein Forschungszentrum und viel Geld. Doch schon bald zeigt sich, dass der Wissenschaftler die Weltöffentlichkeit und sogar Perón täuscht. Bildquelle: HolyScreen Media

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