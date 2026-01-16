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Folge 19: True Stories: Der Atom-Schwindler - Die unglaubliche Karriere von Roland Richter
46 Min.Folge vom 16.01.2026
1951 kündigt der argentinische Präsident Juan Perón gemeinsam mit dem Physiker Ronald Richter die Beherrschung der Atomenergie an. Richter bekommt ein Forschungszentrum und viel Geld. Doch schon bald zeigt sich, dass der Wissenschaftler die Weltöffentlichkeit und sogar Perón täuscht. Bildquelle: HolyScreen Media
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