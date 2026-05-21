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WeltWeit: Urlaub 2026. Wege aus der Krise.

ORF2Staffel 1Folge 71vom 21.05.2026
WeltWeit: Urlaub 2026. Wege aus der Krise.

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Folge 71: WeltWeit: Urlaub 2026. Wege aus der Krise.

34 Min.Folge vom 21.05.2026

Welt im Wandel, Urlaub im Trend: Staaten locken mit frischen Konzepten für entspannte Auszeiten. Trotz globaler Krisen bleibt die Reiselust groß. Während Unsicherheit, Hitze und Overtourism Urlaubspläne erschweren, suchen Länder weltweit neue Wege, Gäste zu locken. Mexiko setzt auf den Boom der Alleinreisenden und will sein gefährliches Image abstreifen. Venezuela versucht nach politischem Umbruch ein Comeback als Karibikparadies. In Spanien verlagert sich der Urlaub in die Nacht, um Gluthitze und Menschenmassen zu entgehen.

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