WeltWeit: Liebe ohne Grenzen. Wie geht der Weg zum Glück?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 70: WeltWeit: Liebe ohne Grenzen. Wie geht der Weg zum Glück?
31 Min.Folge vom 07.05.2026
Liebe global gedacht: Paare trotzen Sprachbarrieren, Grenzen und alten Vorstellungen. In einer Welt voller Krisen suchen Menschen nach stabilen Beziehungen, interpretieren Verlässlichkeit jedoch individueller als früher. Die Reportage zeigt, wie unterschiedlich Liebe heute gelebt wird: Paare, die dank Technologie Sprachgrenzen überwinden, Liebende, die trotz politischer Barrieren zueinanderfinden, und Menschen, die platonische Bindungen aufwerten und ihnen den gleichen Stellenwert wie romantischen Partnerschaften geben. Bildquelle: ORF
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