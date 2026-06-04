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WeltWeit: USA, Kanada, Mexiko: Lokalaugenschein vor der WM

ORF2Staffel 1Folge 73vom 04.06.2026
WeltWeit: USA, Kanada, Mexiko: Lokalaugenschein vor der WM

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Folge 73: WeltWeit: USA, Kanada, Mexiko: Lokalaugenschein vor der WM

34 Min.Folge vom 04.06.2026

Ein Fußballfest für drei Nationen: Reicht die Kraft des Spiels, um alte Gräben zu überbrücken? Die Fußball-WM wird erstmals in drei Ländern ausgetragen: USA, Kanada und Mexiko richten das Turnier gemeinsam an 16 Orten aus. Offiziell soll das Großereignis ein geeintes Nordamerika zeigen. Gleichzeitig litten Kanada und Mexiko in Trumps zweiter Amtszeit unter massivem Druck. Die Reporter fragen, ob der Fußball die durch Zoll-, Wirtschafts- und Migrationspolitik entstandenen Spaltungen überwinden kann. Bildquelle: ORF

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