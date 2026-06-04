WeltWeit: USA, Kanada, Mexiko: Lokalaugenschein vor der WMJetzt kostenlos streamen
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Folge 73: WeltWeit: USA, Kanada, Mexiko: Lokalaugenschein vor der WM
34 Min.Folge vom 04.06.2026
Ein Fußballfest für drei Nationen: Reicht die Kraft des Spiels, um alte Gräben zu überbrücken? Die Fußball-WM wird erstmals in drei Ländern ausgetragen: USA, Kanada und Mexiko richten das Turnier gemeinsam an 16 Orten aus. Offiziell soll das Großereignis ein geeintes Nordamerika zeigen. Gleichzeitig litten Kanada und Mexiko in Trumps zweiter Amtszeit unter massivem Druck. Die Reporter fragen, ob der Fußball die durch Zoll-, Wirtschafts- und Migrationspolitik entstandenen Spaltungen überwinden kann. Bildquelle: ORF
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