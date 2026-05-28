WeltWeit: Countdown. Warten auf das Desaster.Jetzt kostenlos streamen
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Folge 72: WeltWeit: Countdown. Warten auf das Desaster.
32 Min.Folge vom 28.05.2026
Die Reportage zeigt Orte in der Schweiz, Italien und der Türkei, die ständig von Naturgefahren bedroht sind. Im Fokus stehen der Bergsturz in Blatten, ein Erdrutsch in Sizilien und die Erdbeben-Gefahr in Istanbul. Der Film begleitet Menschen, die lernen müssen, mit dem Risiko einer möglichen Katastrophe zu leben. Bildquelle: ORF
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