WeltWeit: Superfoods. Wenn Essen zum Hype wird.Jetzt kostenlos streamen
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Folge 74: WeltWeit: Superfoods. Wenn Essen zum Hype wird.
33 Min.Folge vom 02.07.2026
Gesunde Ernährung trifft trendigen Lifestyle: Wer auf Instagram dem Hashtag "#Superfoods" folgt, taucht ein in eine Welt aus Gemüse, Getreide, Beeren, Samen und Co. Superfoods sind reich an sogenannten Mikronährstoffen und gelten deshalb als besonders gesund. Dank perfektem Marketing wird aus den meist exotischen Nahrungsmitteln eine Wunderwaffe gegen Müdigkeit, ein Schlankheitsmittel oder Anti-Aging-Elixier. Diese "WeltWeit"-Ausgabe geht in Japan, Israel und Island der Frage nach, welche Folgen es hat, wenn Essen zum Hype wird. Bildquelle: APA-Images / dpa Picture Alliance / Oksana Bratanova; Olena Yeromenko
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