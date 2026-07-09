Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WeltWeit

WeltWeit: Dauerbrenner Plastikmüll. Wer zahlt den Preis?

ORF2Staffel 1Folge 75vom 09.07.2026
WeltWeit: Dauerbrenner Plastikmüll. Wer zahlt den Preis?

WeltWeit: Dauerbrenner Plastikmüll. Wer zahlt den Preis?Jetzt kostenlos streamen

WeltWeit

Folge 75: WeltWeit: Dauerbrenner Plastikmüll. Wer zahlt den Preis?

33 Min.Folge vom 09.07.2026

Weltweit entstehen jährlich rund 400 Millionen Tonnen Plastikmüll, doch nur ein Bruchteil wird recycelt. Auch Österreich dürfte das EU-Ziel von 50 Prozent Recycling bis 2025 klar verfehlen. Erste Umfragen zeigen zwar positive Effekte durch das seit Jahresbeginn geltende Einwegpfand auf Flaschen und Dosen. Das größte Hindernis bleibt jedoch die aufwendige Trennung der vielen Kunststoffarten. Recycling ist dadurch teuer und fehleranfällig, neues Plastik aus Erdöl oft günstiger. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

WeltWeit
ORF2
WeltWeit

WeltWeit

Alle 1 Staffeln und Folgen