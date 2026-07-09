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Folge 75: WeltWeit: Dauerbrenner Plastikmüll. Wer zahlt den Preis?
33 Min.Folge vom 09.07.2026
Weltweit entstehen jährlich rund 400 Millionen Tonnen Plastikmüll, doch nur ein Bruchteil wird recycelt. Auch Österreich dürfte das EU-Ziel von 50 Prozent Recycling bis 2025 klar verfehlen. Erste Umfragen zeigen zwar positive Effekte durch das seit Jahresbeginn geltende Einwegpfand auf Flaschen und Dosen. Das größte Hindernis bleibt jedoch die aufwendige Trennung der vielen Kunststoffarten. Recycling ist dadurch teuer und fehleranfällig, neues Plastik aus Erdöl oft günstiger. Bildquelle: ORF
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