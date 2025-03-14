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Wirtschaft24

Wirtschaft24 mit Eva Czernohorszky

PULS 24Staffel 3Folge 8vom 14.03.2025
Wirtschaft24 mit Eva Czernohorszky

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Folge 8: Wirtschaft24 mit Eva Czernohorszky

9 Min.Folge vom 14.03.2025

Wissenschaft und Forschung bringen uns Menschen nicht nur neue Erkenntnisse und lösen Probleme, sie sind auch DIE Innovationstreiber für Wirtschaft und Standort schlechthin. Wie steht es da aktuell um Wien als immerhin älteste Hochschulstadt im deutschsprachigen Raum? Ist die Hauptstadt ein guter Platz für Forschende? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Eva Czernohorszky, Head of Technology Services, Wirtschaftsagentur Wien.

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