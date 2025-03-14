Wirtschaft24 mit Eva CzernohorszkyJetzt kostenlos streamen
Wirtschaft24
Folge 8: Wirtschaft24 mit Eva Czernohorszky
9 Min.Folge vom 14.03.2025
Wissenschaft und Forschung bringen uns Menschen nicht nur neue Erkenntnisse und lösen Probleme, sie sind auch DIE Innovationstreiber für Wirtschaft und Standort schlechthin. Wie steht es da aktuell um Wien als immerhin älteste Hochschulstadt im deutschsprachigen Raum? Ist die Hauptstadt ein guter Platz für Forschende? Das und mehr bespricht Isabella Richtar in dieser Folge von Wirtschaft24 mit Eva Czernohorszky, Head of Technology Services, Wirtschaftsagentur Wien.
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Wirtschaft24
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-4: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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