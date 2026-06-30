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ZIB Magazin Spezial: Verlieren verboten! Profis & Profit. Der Fußball am Limit?

ORF1Staffel 2026Folge 344vom 30.06.2026
ZIB Magazin Spezial: Verlieren verboten! Profis & Profit. Der Fußball am Limit?

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Folge 344: ZIB Magazin Spezial: Verlieren verboten! Profis & Profit. Der Fußball am Limit?

44 Min.Folge vom 30.06.2026

Mehr Spiele, mehr Druck, mehr Verletzungen: Wie der Profifußball an seine Grenzen gerät. Fußball begeistert Millionen, doch der Profisport gerät an seine Grenzen. Immer mehr Spiele, ein höheres Tempo und kaum Zeit zur Regeneration setzen die Spieler massiv unter Druck. Topstars absolvieren bis zu 80 Partien pro Jahr, laufen über 13 Kilometer pro Spiel und sprinten schneller als je zuvor. Das "ZiB Magazin Spezial" zeigt, wie selbst junge Talente früh an ihre Belastungsgrenzen stoßen – mit Folgen von Muskelverletzungen bis hin zu langfristigen neurologischen Schäden. Bildquelle: ORF

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