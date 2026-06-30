ZIB Magazin: Architektur gegen HitzeJetzt kostenlos streamen
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Folge 345: ZIB Magazin: Architektur gegen Hitze
5 Min.Folge vom 30.06.2026
In den vergangenen Jahrzehnten wurden Österreichs Häuser sind nicht für lange Hitzeperioden gebaut. Dementsprechend kühlen viele Häuser und Wohnungen jetzt kaum mehr ab. Man kann aber bestehende Architektur nachträglich hitzetauglich machen. Ein Hochdruckgebiet liegt über Mitteleuropa und wird immer mehr zur Belastungsprobe für unseren Organismus. Besonders ältere Menschen leiden unter Hitze. Das belegt jetzt auch eine neue Studie.
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