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ZIB Magazin: Architektur gegen Hitze

ORF1Staffel 2026Folge 345vom 30.06.2026
ZIB Magazin: Architektur gegen Hitze

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Folge 345: ZIB Magazin: Architektur gegen Hitze

5 Min.Folge vom 30.06.2026

In den vergangenen Jahrzehnten wurden Österreichs Häuser sind nicht für lange Hitzeperioden gebaut. Dementsprechend kühlen viele Häuser und Wohnungen jetzt kaum mehr ab. Man kann aber bestehende Architektur nachträglich hitzetauglich machen. Ein Hochdruckgebiet liegt über Mitteleuropa und wird immer mehr zur Belastungsprobe für unseren Organismus. Besonders ältere Menschen leiden unter Hitze. Das belegt jetzt auch eine neue Studie.

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