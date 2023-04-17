Wie aus Bioabfällen nährstoffreiche Erde wird.Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 107: Wie aus Bioabfällen nährstoffreiche Erde wird.
5 Min.Folge vom 17.04.2023
Weltweit werden jährlich rund eine Milliarde Tonnen an Lebensmitteln entsorgt. Einen großen Teil davon machen Bioabfälle aus, die aber nicht unbedingt in die Mülltonne gehören. Obst- und Gemüsereste können durch die Hilfe von Kompostwürmern zu wertvollem Wurmhumus umgewandelt werden. Unsere Würmer „Karl 1-500“ zeigen, wie das geht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen