Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Wie aus Bioabfällen nährstoffreiche Erde wird.

PULS 4Staffel 3Folge 107vom 17.04.2023
Wie aus Bioabfällen nährstoffreiche Erde wird.

Wie aus Bioabfällen nährstoffreiche Erde wird.Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 107: Wie aus Bioabfällen nährstoffreiche Erde wird.

5 Min.Folge vom 17.04.2023

Weltweit werden jährlich rund eine Milliarde Tonnen an Lebensmitteln entsorgt. Einen großen Teil davon machen Bioabfälle aus, die aber nicht unbedingt in die Mülltonne gehören. Obst- und Gemüsereste können durch die Hilfe von Kompostwürmern zu wertvollem Wurmhumus umgewandelt werden. Unsere Würmer „Karl 1-500“ zeigen, wie das geht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen