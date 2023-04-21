KLIMAHELDiNNEN: Inklusiver Tanzunterricht für alle MenschenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 111: KLIMAHELDiNNEN: Inklusiver Tanzunterricht für alle Menschen
5 Min.Folge vom 21.04.2023
Klassischer Tanzunterricht hat oftmals einen elitären Hauch. Dies versucht ein inklusives Tanzstudio aus Wien aufzubrechen, indem es Tango- und Latin-Tanzkurse für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung anbietet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen