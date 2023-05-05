Gesundheit abseits von Gewicht und SchönheitsidealenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 125: Gesundheit abseits von Gewicht und Schönheitsidealen
5 Min.Folge vom 05.05.2023
Die Trainerin Elly Magpie bietet in ihrem Fitness Studio eine Alternative zu Schönheitsidealen und Körperkult. Hier geht es um Spaß an der Bewegung ohne Diätwahn, denn Gesundheit wird nicht durch eine Zahl auf der Waage bestimmt. Die Annahme das ein hohes Körpergewicht ungesund ist nennt sich "Weight Bias" und kann durchaus gravierende Folgen haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Umwelt
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen