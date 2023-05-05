Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

PULS 4Staffel 3Folge 125vom 05.05.2023
Folge 125: Gesundheit abseits von Gewicht und Schönheitsidealen

5 Min.Folge vom 05.05.2023

Die Trainerin Elly Magpie bietet in ihrem Fitness Studio eine Alternative zu Schönheitsidealen und Körperkult. Hier geht es um Spaß an der Bewegung ohne Diätwahn, denn Gesundheit wird nicht durch eine Zahl auf der Waage bestimmt. Die Annahme das ein hohes Körpergewicht ungesund ist nennt sich "Weight Bias" und kann durchaus gravierende Folgen haben.

PULS 4
