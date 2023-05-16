Österreichs Silotürme werden zukunftsfitJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 136: Österreichs Silotürme werden zukunftsfit
5 Min.Folge vom 16.05.2023
In Österreich gibt es mehr als 300 Silotürme, deren Fassadenflächen weitestgehend ungenutzt bleiben. Ein Verein junger Menschen hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, diese Türme zu modernisieren - mit Street Art und Photovoltaik.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen