Wenn Gemüseanbau Teil des Unterrichts wirdJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 143: Wenn Gemüseanbau Teil des Unterrichts wird
5 Min.Folge vom 23.05.2023
Die 1C der Mittelschule Quellenstraße verbringt jede Woche ein paar Schulstunden am Acker. Das ist Teil der Gemüse Ackerdemie, ein Bildungsprogramm, das die Wertschätzung für Lebensmittel und Natur fördern möchte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen