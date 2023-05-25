Wie wir unser Geld umweltfreundlich arbeiten lassenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 145: Wie wir unser Geld umweltfreundlich arbeiten lassen
5 Min.Folge vom 25.05.2023
Geld regiert die Welt. Also sollten wir uns gut überlegen, was wir mit unserem Geld machen. Denn es liegt nicht einfach nur auf der Bank, die Bank lässt unser Geld arbeiten. Zum Beispiel in Form von Krediten - die können für fossile Brennstoffe verheizt oder in erneuerbare Energie investiert werden. Umso wichtiger also, unser Geld zu grünem Geld zu machen. Damit es nicht nur für die Bank arbeitet, sondern auch für die Umwelt.
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Genre:Wissenschaft
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Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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