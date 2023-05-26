Das Metaverse als TherapieJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 146: Das Metaverse als Therapie
5 Min.Folge vom 26.05.2023
Klassischerweise werden Phobien mit Expositionstherapie in der realen Welt behandelt. Neuerdings geht das auch in der Virtuellen Realität, mit VR Brille im Metaverse. Dass das mindestens genau so gut funktioniert, haben der Psychiater Matyas Galffy und der VR-Designer Konrad Gill gemeinsam herausgefunden.
