KLIMAHELDiNNEN

Wie man mit der Bahn von Wien nach Vietnam kommt

PULS 4Staffel 3Folge 152vom 01.06.2023
Folge 152: Wie man mit der Bahn von Wien nach Vietnam kommt

5 Min.Folge vom 01.06.2023

Elias Bohun verzichtet aufs Fliegen, aber nicht aufs Reisen. Er ist mit dem Zug schon bis nach Vietnam gefahren. Die Anreise mit Zwischenstopps hat 16 Tage gedauert. Die Planung: Monate. Weil es keine Buchungsplattform für internationale Zugreisen gibt. Deshalb hat Elias das gemeinsam mit seinem Vater Matthias selbst in die Hand genommen und ein Reisebüro gegründet. Das KLIMAHELDiNNEN-Team hat mit den beiden eine Reise gemacht.

PULS 4
Alle 3 Staffeln und Folgen